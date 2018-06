Nieuwe overeenkomst Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn

REGIO • Het thema sociale veiligheid krijgt ook de komende jaren aandacht op en rond de MerwedeLingelijn. De partijen die samenwerken binnen het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn hebben dat bekrachtigd in een nieuwe overeenkomst.

Die valt samen met de nieuwe concessieperiode voor het regionale openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). De overeenkomst gaat 1 januari 2019 in en loopt minimaal tot 2026.



Hoge klantwaardering

Toezicht en handhaving, cameratoezicht en het registreren van incidenten zijn enkele belangrijke zaken die binnen het Platform Sociale Veiligheid worden geregeld. 'De gezamenlijke inspanningen en de bereidheid over de eigen grenzen heen te kijken leiden al jaren tot een hoge klantwaardering', stellen de betrokkenen in een persbericht.

Tijdens het laatste reizigersonderzoek van de OV-klantenbarometer scoorde de MerwedeLingelijn voor het onderdeel sociale veiligheid een 7,9. 'Met die score zit de MerwedeLingelijn in de top van de regionale treinverbindingen.'



Ondertekening tijdens jaarlijks overleg

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats tijdens het jaarlijkse bestuurlijk overleg van het Platform Sociale Veiligheid. Dat stond voor het eerst onder voorzitterschap van de Gorcumse burgemeester Reinie Melissant.

Naast Gorinchem zijn de zes andere gemeenten langs de MerwedeLingelijn in het Platform Sociale Veiligheid vertegenwoordigd, evenals ProRail, NS Stations, de politie, het OM en de vervoerder.