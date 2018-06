Team Bless doet voor tweede keer mee aan Cycle for Hope

BLESKENSGRAAF • Team Bless uit Bleskensgraaf doet zaterdag 23 juni voor de tweede keer mee aan Cycle for Hope.

Het fietsevenement is bedoeld om geld op te halen voor Stichting De Hoop, die zich inzet voor de zorg aan verslaafden. "Direct na de finish van vorig jaar zeiden een aantal renners: 'Dit doen we volgend jaar weer', vertelt Marc den Heijer, één van de teamleden.

"De prestatie, saamhorigheid en de sfeer zorgden ervoor dat we dit jaar weer mee wilden doen om zo onze hobby in te zetten voor het goede doel." De samenstelling van Team Bless is deels anders dan vorig jaar; voor de 'afvallers' werden als snel vervangers gevonden. "Wel zijn we nog op zoek naar een camper om ons tijdens de estafette te verplaatsen."

Sponsoring

De deelnemende teams maken een fietsronde door Nederland: 1200 kilometer team-estafette in 48 uur. Via sponsoring wordt het geld opgehaald. Sponsoren van Team Bless kan via www.cycleforhope.nl/team/team-bless of via de teamleden. "Onze slogan is 'Gezegend om anderen te zegenen'. We we zetten ons talent graag in om medemensen die de hulp van De Hoop nodig hebben te helpen hun leven weer op de rit te krijgen."