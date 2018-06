Duurzaam keurmerk voor Albert Heijn De Kreij in Giessenburg

GIESSENBURG • Supermarkt Albert Heijn De Kreij in Giessenburg is al jaren op allerlei vlakken bezig met duurzaamheid en kreeg daar vrijdag een officieel bewijs van: het Super Supermarkt Keurmerk.

Het Super Supermarkt Keurmerk is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke kennisorganisatie TNO. 'Boodschappen doen bij een Super Supermarkt Keurmerk (SSK) supermarkt is kiezen voor verantwoord boodschappen doen', meldt de organisatie op de eigen site.

"Wij zijn echt heel blij met dit keurmerk", laat Remon de Kreij, samen met zijn vader Karel eigenaar van de Giessenburgse winkel. "Duurzaamheid is iets waar we al jaren mee bezig zijn. Het is goed om dat uit te dragen en dat te laten zien aan onze klanten."

Verspilling

Het keurmerk richt zich op vrijwel alle vlakken van de dagelijkse gang van zaken in een supermarkt. Van energieverbruik tot veiligheid en van lokale betrokkenheid tot het tegengaan van verspilling. "Voor dat laatste hebben we al enige tijd een aparte koeling met artikelen die tegen de datum zijn. We verkopen die met 35 procent korting. Dat slaat aan; vaak is de koeling aan het einde van de dag leeg. Klanten willen graag meewerken aan het verminderen van het weggooien van voedsel. Ze schrikken ervan als ze horen om wat voor hoeveelheden het gaat. De drempel om zulke producten te kopen wordt steeds lager; men merkt in de praktijk dat er niks mis mee is."

Zonnepanelen

Zoals gezegd, er is al het nodige gebeurd om de AH duurzamer te maken. De meest recente stap was het vervangen van de verlichting. "We hebben alle tweehonderd lampen vervangen door led-lampen", knikt Remon. "Dat was een forse investering, maar levert een grote besparing van energie op. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe en zuiniger bedrijfswagen. En of ik nog meer plannen heb? Bovenaan mijn verlanglijst staan zonnepanelen. We hebben een groot plat dak waar alleen een koelingsmotor op staat. Da's zonde; door er zonnepanelen op te leggen kunnen we perfect van die ruimte gebruik maken."