Boelmarkt in Meerkerk levert bijna 34.000 euro op

MEERKERK • De Boelmarkt in Meerkerk werd zaterdag zeer druk bezocht.

De vele honderden bezoekers wisten de alternatieve locatie goed te vinden. In verband met de werkzaamheden aan de hervormde kerk in Meerkerk was de markt uitgeweken naar de Energieweg op het industrieterrein. Daar konden de kooplustigen een keuze maken uit een groot aanbod aan tweedehands artikelen. Ook was er meer dan voldoende eten en drinken verkrijgbaar.

Het netto resultaat, inclusief de eerder verkopen via de Boelmarktwinkel, was 33.963,34 euro.

De prijswinnende nummers van de verloting waren: 133, 486, 645, 1081, 1090, 1460, 1614, 1756, 1783, 2116, 2126, 2308, 2418, 2484, 2830, 3079, 3222, 3446, 3570, 3716, 4126, 4239, 4433, 4754, 5125, 5632 en 5823.