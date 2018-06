Peuterbad zwembad De Doetse Kom weer open

GIESSENBURG • Het peuterbad van De Doetse Kom is sinds vrijdag 1 mei weer open. Omdat het water niet goed circuleerde, kon het bad de kwaliteit ervan een week lang niet garanderen. Het was al de tweede tegenslag voor het bad dit seizoen.

Bedrijfsleider Jeroen Stolk: "Ik constateerde enkele dagen geleden dat de circulatie in het peuterbad niet goed was. We hebben in de afgelopen week heel hard gewerkt om dat weer in orde te krijgen."

Pijnlijk

Op 25 mei meldde het bad op Facebook dat er opnieuw technische problemen waren. 'Door deze problemen zijn wij door de inspectie dienst opgedragen om het peuterbad te sluiten. Het is meer dan pijnlijk dat dit juist nu aan het licht komt.'

Lekkage

Eerder dit jaar moest het zwembad de opening uitstellen omdat er sprake was van lekkage in het diepe bad. In plaats van zoals gepland op zaterdag 21 april, kon het bad pas ruim twee weken later de poorten openen: op dinsdag 8 mei. Ook de start van zwemlessen werd uitgesteld.

Tegenslagen

Stolk: "De tegenslagen volgen elkaar maar op. Daardoor hebben we hoge kosten. Het is hard werken om het bad draaiende te houden. Klappen vangen en weer opstaan. Ja, het is spannend. We zijn een stichting en hoeven geen winst te maken, maar moeten wel goede keuzes maken als het gaat om onze investeringen."

Veel stuk

Een faillissement dreigt nog niet, maar de financiële situatie is zorgelijk. "Er is veel stuk, we moeten keuzes maken. Als we alles zouden willen repareren, zou het wel misgaan."