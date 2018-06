Vijfheerenlanden werkt vacatures weg

REGIO • De Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden – het ambtelijk apparaat van de toekomstige fusiegemeente – is druk doende om het aantal vacatures weg te werken.

Bij de start in januari ging het nog om 90 van de ongeveer 350 beschikbare fte's. Inmiddels zijn er daarvan 33 vervuld door interne verschuivingen en het aantrekken van nieuwe krachten.

Volgens burgemeester Tjerk Bruinsma van Leerdam is de organisatie nu bezig om nog eens 23 fte's te vervullen. "Als dat lukt, hebben we nog zo'n tien procent te gaan", aldus de burgervader die inwoners die belangstelling hebben voor de beschikbare functies oproept mee te solliciteren.

Ook BVO-directeur Nanette van Ameijde is blij met de ontwikkeling. "Als we zo door gaan, zijn we volgend jaar klaar. We wonen hier in een aantrekkelijk gebied, we krijgen veel respons op onze advertenties."