Grutto's doen het goed in De Donkse Laagten in Brandwijk

BRANDWIJK • Boswachters van Staatsbosbeheer noteerden deze week behoorlijk aantal grutto's in natuurgebied De Donkse Laagten. De bedreigde weidevogel doet op deze locatie beduidend beter dan elders in het land.

Het gaat nog om voorlopige cijfers, vertelt boswachter Jeroen den Hartog. "Maar tot nu toe ziet het er goed uit. We hebben aan alarmerende broedparen 75 paren geteld. Dat is meer dan vorig jaar, dus een lichte stijging. Gezien de landelijke trend die sterk dalend is, zijn dit aantallen om trots op te zijn."

Sinds 1974 inventariseert Staatsbosbeheer de broedvogels in het Brandwijkse natuurgebied. Zodoende hebben we een goed beeld bij deze tellingen. Den Hartog: "De Donkse Laagten is een cruciaal kerngebied voor de weidevogels waaronder de grutto. Staatsbosbeheer levert maatwerk speciaal voor de weidevogels. We treffen diverse maatregelen in het beheer om de omstandigheden optimaal te maken voor de vogels."

Levensbelang

Het gaat slecht met alle weidevogels en ook zeker met de grutto. "Ons werk als beheerder van dit kerngebied is dus belangrijker dan ooit. Het is echt één voor twaalf voor de grutto. Als je bedenkt dat tachtig tot 85 procent van alle grutto's broedt in Nederland dan is maatwerk echt letterlijk van levensbelang voor onze grutto."

Die maatregelen zijn onder meer verlaat maaien, zodat alle jonge vogels 'vliegvlug' zijn. Ook is het waterpeil fors hoger dan het gemiddeld agrarisch peil. "Dit zorgt er in het voorjaar voor dat de grasgroei later op gang komt en er zo variatie komt in grasland. Er ontstaan dan bijvoorbeeld open plekken, zogenaamd kuikenland, waar kuikens makkelijk kunnen voortbewegen en op zoek kunnen naar insecten, maar ook dichtere begroeiing om te kunnen schuilen."

Bestrijdingsmiddelen

Daarnaast gebruikt Staatsbosbeheer geen bestrijdingsmiddelen op het land en een minimale mestgift met enkel ruige mest en geen drijfmest. "Dit komt de biodiversiteit ten goede en juist die bloemrijke graslanden zijn van essentieel belang voor kuikens. Kuikens leven van insecten en kunnen nog niet net als pa en ma op zoek naar voedsel in de bodem."

Naast de grutto doet ook de tureluur het goed. Kievit, veldleeuwerik, slobeend, zomertaling, ze broeden allemaal in de Donkse Laagten. Jeroen den Hartog: "Ook voor deze soorten geldt dat we stabiele resultaten halen en soms zien we ze zelfs stijgen. Wat ook een prachtige soort is die er nu met vijf paar broedt is de kluut. Officieel geen weidevogel, maar een prachtige soort waar we als beheerder trots op zijn."