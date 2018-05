De Potlooienparty: altijd iets nieuws

LEXMOND • De Potlooienparty in Lexmond staat vrijdag 15 juni weer op de agenda; ook editie 23 zal weer anders zijn dan de voorgaande feesten.

Want vernieuwing is de kracht van het jaarlijkse evenement. De bijna dertig leden van de organiserende vereniging steken in de voorbereiding elke keer de koppen bij elkaar om te kijken wat er nieuw en nog beter kan.

"En bij de club komen ook steeds jonge Lexmonders die het stokje overnemen van degenen die afscheid nemen. Zij zorgen voor nieuwe ideeën en pakken bijvoorbeeld het uitrollen van de social media op", vertelt Ron Liefhebber. "Zo willen we ervoor zorgen dat de Potlooienparty er over tachtig jaar nog is."

Vriendengroep

De initiatiefnemers van het eerste uur, een vriendengroep, zetten in 1996 de eerste editie van de Potlooienparty op. In een tentje, zoals Ron het nu omschrijft. "We gingen toen naar schuurfeesten, maar hadden dat niet hier in Lexmond. Vandaar dat we zelf een feest wilden organiseren. Er kwamen die eerste keer zo'n drie-, vierhonderd mensen op af en het was zo'n succes dat we er mee door zijn gegaan."

The Dirty Daddies

In de loop van de jaren groeiden de bezoekersaantallen door naar zo'n 1200, 1300. Het overgrote deel daarvan komt uit Lexmond, Meerkerk, Ameide en Vianen. "Het is echt een lokaal feest", stelt voorzitter Rolf van Dijk. "Maar we merken dat de bands die we uitnodigen ook hun eigen publiek uit heel het land meenemen. The Dirty Daddies, die we dit jaar hebben, is een goed voorbeeld."

Daar zijn ze trouwens bij de Potlooienparty best trots op, want deze band staat landelijk via onder meer RTL Late Night en een uitverkocht optreden in de AFAS Live volop in de belangstelling. "We zijn heel blij dat we ze hebben kunnen strikken."

Goed doel

Zoals gezegd, vernieuwing zorgt ervoor dat het evenement jaar na jaar populair blijft. Beter licht, meer speciale effecten, grotere bands, digitale kaartverkoop en een echte festivaltent. Maar het draait niet alleen om feesten. Voor het vierde jaar is een gedeelte van de kaartopbrengst gereserveerd voor een goed doel.

"We organiseren dit feest niet om winst te maken, maar willen juist iets voor de regio doen", knikken Rolf en Ron. "We hebben bijvoorbeeld geld opgehaald voor materialen voor de plaatselijke EHBO; zij staan ook altijd bij evenementen klaar voor ons."

Thomashuis

Dit jaar viel de keuze op het Thomashuis in Lexmond. Eigenaren Henny en Aad Slings hadden een goede bestemming voor het geld. "Onze schommelbank was al oud en was kapot gegaan. Via de Potlooienparty hebben we nu een nieuwe gekregen. En onze bewoners maken er heel veel gebruik van. Waarom? Ga er zelf maar eens een kwartiertje in zitten; het is heerlijk rustgevend."

De twee bestuursleden horen het met een glimlach aan. "Mooi toch? Sowieso is het elke keer heel leuk om het feest te organiseren. Het is gezellig met elkaar en het is echt een kick als je in een uitverkochte tent iedereen ziet genieten. Daar doen we het voor."

potlooienparty.nl

Geurt Mouthaan