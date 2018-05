Ministerie houdt wegens 'Kinderdijk' regelgeving drones tegen het licht

KINDERDIJK • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden. Dit is de uitkomst van het gesprek dat de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden hadden geïnitieerd.

Ook de nu geldende landelijke wetgeving biedt geen ruimte om drones uit Werelderfgoed Kinderdijk te weren, zoals de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden willen. Uit eigen onderzoek bleek eerder al dat lokale richtlijnen onvoldoende soelaas bieden voor het beroemde molengebied.

'De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid hebben nu beloofd bij de invoering van de Europese Verordening Drones ook privacy en openbare orde en veiligheid mee te nemen bij het opstellen van de Nederlandse regelgeving', melden de gemeentebesturen in een persbericht. 'Tot nu toe werd met name gekeken naar de veiligheid in relatie tot de luchtvaart. Binnen twee jaar moet hier meer duidelijkheid over zijn.'

Burgemeesters Van den Borg en Reynvaan-Jansen zijn blij met de uitkomst: "We hebben een stevig signaal afgegeven en de ministeries gaan hiermee aan de slag. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwlettend volgen."

Toename van drones

Het gebruik van drones door particulieren neemt de laatste jaren sterk toe. Vooral in het fotogenieke Werelderfgoed Kinderdijk zoemen ze met regelmaat rond de molens. 'Tot grote ergernis van de bewoners, die de drones als een ernstige inbreuk op hun privacy ervaren.'

Dronepiloten kunnen alleen beboet worden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), wanneer zij aantoonbaar overlast veroorzaken. 'Vooral dat laatste maakt handhaving in de praktijk lastig. Desalniettemin gaan politie en boa's de komende tijd scherp toezien op het gebruik van drones in het molengebied.'

Bewustwordingscampagne

De gemeente Molenwaard heeft daarnaast het initiatief genomen voor een bewustwordingscampagne. De campagne moet de bezoekers van Werelderfgoed Kinderdijk, onder ander via borden, duidelijk maken welke impact de drones hebben op het dagelijks leven en de privacy van de bewoners. De campagne wordt op dit moment uitgerold.