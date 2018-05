Huisvesting medewerkers Molenlanden 'zo duurzaam mogelijk'

MOLENLANDEN • Het huisvestingsvoorstel van de nieuwe (fusie)gemeente Molenlanden is woensdagavond unaniem door de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenlanden aangenomen. Een motie van de SGP om de variant circulair bouwen (kringloopprincipe) niet verder uit te werken, haalde het niet en kreeg alleen steun van de VVD.

Grofweg is het volgende besloten:

• Afspraken met inwoners, bedrijven en verenigingen vinden bij voorkeur bij de betreffende inwoners, bedrijven en verenigingen plaats.

• Er komen vijf servicepunten (in Arkel, Giessenburg, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Bleskensgraaf) voor bij voorbeeld het aanvragen van paspoort en rijbewijs.

• Het stadhuis in Nieuwpoort wordt de representatieve locatie -voor onder meer de ontvangst van bijzondere gasten en feestelijke ceremonies- van de gemeente Molenlanden.

• Er komt een gemeentekantoor in en bij De Spil in Bleskensgraaf. Dit mede op uitdrukkelijk verzoek van de medewerkers. Onder meer het college en de binnendienstmedewerkers worden er gehuisvest. Deels is hier nieuwbouw voor nodig.

• De nieuwbouw zal worden gecombineerd met een nieuwe gemeentewerf aan de Melkweg in Bleskensgraaf. De raden krijgen hier later dit jaar een apart voorstel over.

Kern van de motie van de SGP was 'dat de resultaten van circulair bouwen op dit moment onbewezen zijn en daarom vooral gebaseerd zijn op vermoedens en verwachtingen'.

Volgens wethouder Harmen Akkerman is circulair bouwen ook niet het uitgangspunt. "We gaan uit van een zo hoog mogelijke mate van duurzaamheid." Reden voor Jan Lock (SGP) om de motie in te trekken, om 'm later -na nog weer een nadere wethoudersuitleg op verzoek van de CU- toch op tafel te houden. De motie haalde niet uit, want de steun kwam alleen van de liberalen.

Servicepunten

Bij de huisvestingsplannen werden verder slechts wat kleine kanttekeningen geplaatst, met name bij de servicepunten. PvdA en Gemeentebelangen hadden op dit vlak 'wat meer creativiteit' van het college verwacht. Vraag was vooral hoe zwaar de servicepunten moeten worden opgetuigd met het oog op de steeds verdergaande digitalisering. "De privacy is het belangrijkst", vond Hary Stam ( CU).

Dorpshuisfunctie De Spil

De dorpshuisfunctie van De Spil blijft deels in tact. Volgens Corné Egas (SGP) is er enkele keren per jaar in Bleskensgraaf behoefte aan ruimte voor een activiteit voor pakweg 150 personen. In het onderzoek zal worden meegenomen of dat in de sportzaal kan.

Stadhuis Nieuwpoort

De toegankelijkheid van het stadhuis in Nieuwpoort is eveneens een aandachtspunt. "We zullen niet alle beperkingen kunnen wegnemen", speelde Akkerman open kaart. Aan een verbouwingsplan -noodzakelijk aanpassingen- wordt gewerkt. "Ik kom zo snel mogelijk met een planning", beloofde wethouder Paul Verschoor de gemeenteraden.

Het huisvestingsvoorstel werd unaniem aangenomen. Alleen met 'een beetje moeite' door Fractie Renes, bleek uit een afgelegde stemverklaring.