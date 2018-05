Meepraten over toekomst Slingelandse Plassen tijdens infoavond in Goudriaan

GOUDRIAAN • Meepraten over de toekomst van de Slingelandse Plassen; dat kan op donderdag 14 juni in dorpshuis De Multistee in Goudriaan.

Sinds 1 maart zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden samen eigenaar van de Slingelandse Plassen. Het beheer van het gebied ligt nu nog bij Staatsbosbeheer, maar vanaf 2019 gaat de nieuw gevormde gemeente Molenlanden het gebied zelf beheren. Daarvoor zijn de gemeente Giessenlanden en Molenwaard bezig een beheer- en onderhoudsplan op te stellen.

Mening inwoners

'De mening van onze inwoners over het gebied is voor de gemeenten van groot belang', stellen de gemeentebesturen in een persbericht. 'Daarom organiseren we een informatieavond op donderdag 14 juni. Die avond gaan we met onze inwoners in gesprek over de toekomst van de Slingelande Plassen.'

De aanvang is 19.30 uur. De Multistee is te vinden aan de Burgemeester van Slijpestraat 8. Belangstellenden dienen zich voor aan te melden via j.eilander@jouwgemeente.nl.

Achtergrond

De Slingelandse Plassen zijn ooit ontstaan in de ruilverkaveling Alblasserwaard als kleiwin-put voor kavelwerkzaamheden. Na afronding van de ruilverkaveling is het gebied als natuur- en recreatiegebied in eigendom gekomen va de provincie Zuid-Holland, die het gebied altijd zelf heeft beheerd. In de laatste paar jaar heeft Staatsbosbeheer het gebied beheerd in opdracht van de provincie en in afwachting van de verkoop aan een andere beheerder.

Gemeentelijk beheer

De Slingelandse Plassen zijn een natuur- en recreatiegebied voor de inwoners van beide gemeenten. 'Reden waarom de gemeenten uiteindelijk besloten hebben de verantwoordelijkheid voor het gebied zelf op te pakken. Het is een prachtig gebied, maar er zijn ook wat problemen die opgelost moeten worden.'