Kinderen De Stapsteen uit Bleskensgraaf kweken eigen groenten aan kweektafels

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenwaard heeft inwoners uitgedaagd om een project te starten dat gezond leven stimuleert. Wouter Slob van Vertisign diende het idee in om op basisscholen kweektafels te plaatsen. Met de subsidie van de gemeente is hij nu aan de slag gegaan. OBS De Stapsteen heeft sinds het voorjaar de eerste tafels in de moestuin staan.

Woensdagochtend 30 mei nam wethouder Piet Vat deel aan het wekelijkse moestuinuurtje van de school. Samen met de kinderen en Wouter Slob ging hij onkruid wieden en de oogst ophalen aan de nieuwe kweektafels. Met de eigen gekweekte groenten bereidden de kinderen vervolgens een heerlijke salade voor alle groepen van de school.

Stimuleren

Gezond Idee is een initiatief van de gemeente om gezond leven in Molenwaard te stimuleren. Door de inzending van Wouter Slob kunnen kinderen zelf groenten telen en meer leren over gezond eten. Alle basisscholen in Molenwaard zijn benaderd over het project kweektafels. Zeven basisscholen toonden hun interesse en kunnen nu aan de slag aan de kweektafels. Wouter Slob: "Ik vind het leuk om ook een deel bij te kunnen dragen aan dit Gezonde Idee."

OBS De Stapsteen heeft wekelijks op woensdag een moestuinuurtje voor de kinderen van groep 3 tot 8. Met de oogst maken ze vervolgens een lekkere maaltijd klaar voor alle groepen van de school. Woensdag nam Piet Vat deel aan het moestuinuurtje, samen met Wouter Slob van Vertisign die het project indiende en de kweektafels leverde. Na het onkruid wieden in de moestuin, teelden de kinderen de eigen groenten aan de kweektafels. Met de geoogste snijbiet en radijzen bereidden ze vervolgens een heerlijke salade voor alle groepen van de school. Scholen die ook aan de slag willen met kweektafels, kunnen nog meedoen en zich aanmelden via sertac.akay@gemeentemolenwaard.nl.

Meer gezonde ideeën

Er kunnen nog meer gezonde ideeën worden bekendgemaakt bij de gemeente Molenwaard.

Dat deed ook speeltuin Middelweg in Nieuw-Lekkerland. Kinderen die hier nu komen spelen, krijgen gratis fruit. De komende jaren wordt in de speeltuin steeds meer fruit verkocht met het doel snoep voor een gedeelte te vervangen door fruit. Ook de Vrienden van het zwembad De Dompelaar dienden een gezond idee in: Senior Fit 60+. Door Molenwaards Gezond Initiatief kunnen senioren in juni meer bewegen in het warme zwemwater van 28 graden. Bij succes wordt Senior fit 60+ maandelijks herhaald.

De gemeente heeft nog meer geld beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl. Er kunnen nog steeds gezonde ideeën ingeleverd worden, die elk kunnen worden beloond met maximaal 2500 euro subsidie.

Wethouder Piet Vat: "Ik weet zeker dat er meer ideeën zijn om gezond te leven in Molenwaard. Kom in actie met je klas, vereniging, buurt of in een andere samenstelling."