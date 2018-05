Jubileum voor juf Aletta van de SmdB in Noordeloos

NOORDELOOS • Juf Aletta werkt al twaalfenhalf jaar op de School met de Bijbel in Noordeloos.

Dat werd op 24 mei gevierd. 's Morgens werd ze thuis opgehaald met een jeep. De kinderen van haar groep 3 wachtten haar op in het dorp en begeleidden haar met muziek naar school. Daar stonden alle kinderen en ouders om haar een lied toe te zingen. Voor iedere groep was er een djembé-workshop. 's Middags werd de juf getrakteerd op een djembé concert van collega's en de leerlingen van groep 3. Het was een leuke dag voor de school, maar vooral voor deze muzikale juf.