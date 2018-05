Aandeelhouders Oasen keuren jaarverslag goed

REGIO • De aandeelhouders van Oasen keurden op dinsdag 29 mei het jaarverslag over 2017 goed. In het jaarverslag laat Oasen de vorderingen zien van het meerjarenplan 'Beter is Mogelijk'.

Hiermee wil het bedrijf de drinkwatervoorziening de komende jaren nog verder verbeteren. In 2017 was de grootste mijlpaal voor Oasen de opening van het vernieuwde zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek.

Zacht water

De klanten in de regio Krimpen krijgen door de nieuwe zuivering voortaan zacht water uit de kraan. Oasen gebruikt hiervoor een innovatieve en efficiënte techniek waarbij met membranen het grondwater wordt gezuiverd. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verwerkt vervolgens de reststroom, een unieke samenwerking in de waterketen.

Duurzaam

Oasen maakt stappen op het gebied van duurzaamheid. In het productieproces optimaliseerden het bedrijf de pompen zodanig dat ze efficiënter en zuiniger kunnen draaien. Alle energie die Oasen gebruikt is opgewekt door wind- of zonnekracht. Samen met de gemeenten stimuleert Oasen het hergebruik van flessen en bidons door het plaatsen van openbare watertappunten. In 2017 zijn er 15 nieuwe watertappunten bijgekomen, waarmee het totaal aantal op 30 uitkomt.