Internet Only nieuw op glasvezel in Giessenlanden

GIESSENLANDEN • Stichting GiessenlandenNet brengt begin juni een nieuwe variant op de markt in Giessenlanden: Internet Only. Daarmee houden gebruikers alle vrijheid om zelf hun internet- en televisiegebruik in te vullen,terwijl ze wel gebruik kunnen maken van glasvezel.

"De wereld verandert heel snel", licht Kid Schuijt, voorzitter van GiessenlandenNet, toe. "Steeds meer mensen maken gebruik van diensten als Netflix en Uitzending Gemist en kijken geen real time tv meer. Als je snel internet hebt, kun je dat eenvoudig zelf regelen."

Bij GiessenlandenNet kan dat vanaf begin juni. "Een abonnement met alleen internet via glasvezel, waarbij de klant dus bijvoorbeeld ook zelf bepaalt en regelt welke router er in de meterkast komt. Mocht een gebruiker bij nader inzien ook een tv-pakket willen hebben via de coaxkabel, dan kan hij of zij dat altijd nog regelen via een provider die over de coaxkabel aanbiedt."

Vier varianten

Er komen vier varianten qua snelheid: 30/30 Mb, 100/100 Mb en 200/200 Mb en 300/300 Mb; de snelheden gelden dus voor zowel up- als downloaden. "Dat is een groot verschil met internet via de koperen kabel."

De snelheid bepaalt de prijs. "Groot voordeel van Internet Only is dat je helemaal zelf bepaalt hoe je internet en tv-kijken invult. Dat is het doel van GiessenlandenNet, zoveel mogelijk mogelijkheden op een open glasvezelnetwerk. Dat kost natuurlijk even tijd, maar we werken er achter de schermen hard aan."

Ondernemer

Schuijt noemt als voorbeeld een ondernemer die van thuis uit werkt. "Het kan heel interessant zijn om de internetsnelheid te verhogen door over te stappen op Internet Only en daarnaast het bestaande abonnement te houden voor tv en telefonie."

Dat de noodzaak om over te stappen op glasvezel alleen maar toeneemt, daarvan zijn ze bij GiessenlandenNet overtuigd. "De hoeveelheid data neemt explosief toe. Google liet onlangs weten vanuit Delfzijl een dubbele glasvezelkabel aan te leggen om alle dataverkeer aan te kunnen. Nu is echt de tijd om aan te haken."

Voor meer informatie over Internet Only en aanmelden hiervoor: www.giessenlandennet.nl.