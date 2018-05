Bewoners De Zes Molens in Hoornaar beleven plezier aan familiegift

HOORNAAR • Muziek uit verschillende decennia, memory, plaatjes van beroepen, voertuigen en vroegere gebruiksvoorwerpen, spelletjes, (oude) spreekwoorden en gezegden.

De BelevenisTafel (zie foto) waar de zorgafdeling van De Zes Molens, het woonzorgcentrum van De Lange Wei in Hoornaar, sinds een paar weken over beschikt, doet zijn naam eer aan.

De bewoners hebben er volop plezier van en genieten van de gift die ze kregen van de familie van een overleden bewoner. Als dank voor de goede zorgen.

De BelevenisTafel is zeer praktisch. Hij is verrijdbaar, in verschillende standen te zetten en zelfs te kantelen boven een bed. De mogelijkheden van deze levensgrote tablet passen bij de behoeften en wensen van de cliënten van De Zes Molens.