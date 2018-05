NOS-correspondent Marcel van der Steen op Klokradio

NIEUW-LEKKERLAND • Maandagavond 4 juni zendt Klokradio vanaf 20.00 uur een interview uit met Marcel van der Steen, de NOS-correspondent voor het Midden-Oosten. Iedere week is hij wel op televisie te zien in het NOS-journaal waarbij hij de ontwikkelingen toelicht in de roerige Arabische regio met de oorlogen in Syrië en Jemen, en natuurlijk alle problematiek over Israël en de Palestijnen.

Marcel is opgegroeid in Nieuw-Lekkerland, maar woont nu in de Libanese hoofdstad Beiroet. Toen hij onlangs even in Nederland was, gaf hij een interview over zijn werk en carrière. Zoals velen in zijn jeugd begonnen bij de lokale omroep, ging Marcel werken bij Radio Rijnmond en later bij omroep Llink. Daar presenteerde hij verschillende radio- en TV-programma's. In 2010 is hij in Sarajewo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, gaan wonen. Daar werkte hij als freelance correspondent op de Balkan voor diverse media in Nederland en België.

In het interview vertelt Marcel over hoe het is in dergelijke gebieden het werk als journalist te doen. Hierbij geeft hij aan hoe moeilijk het soms is de waarheid te achterhalen en een objectief verslag te doen als correspondent. Zeker in oorlogsgebieden waar je nooit veilig bent.

Klokradio is op vele manieren te beluisteren, Zowel in de ether op 97.3 FM (West-Alblasserwaard) en 107,0 FM (Oost-Alblasserwaard), als op alle bekende kabelnetwerken. Zie voor kanaalnummers, live stream en Uitzending Gemist de website www.klokradio.nl.