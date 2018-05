Stedin belt aan voor plaatsing slimme meters in Molenwaard

MOLENWAARD • Netbeheerder Stedin is gestart met het grootschalig aanbieden van slimme energiemeters in gemeente Molenwaard.

De slimme meter is de nieuwe generatie energiemeter en biedt de mogelijkheid om zelf nauwkeurig het energieverbruik te volgen. Hierdoor is het makkelijker om energie te besparen. Huishoudens en kleine zakelijke klanten in Nieuw-Lekkerland krijgen als een van de eersten in de gemeente Molenwaard de slimme meter aangeboden.

Tot en met september 2018 vervangt Stedin bij ruim 7.000 huishoudens en kleine zakelijke klanten in Nieuw-Lekkerland, Graafstroom en Liesveld de traditionele meters door slimme energiemeters. Alle inwoners ontvangen een brief van Stedin met een aanbod voor de slimme meter. Met het unieke nummer in de brief kan de afspraak online bevestigd of verzet worden. Het installeren van de slimme meter is gratis zolang de monteurs in de wijken bezig zijn.

Energie besparen

Consumenten zijn intensiever dan ooit tevoren met energie bezig. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op het huis of de aanschaf van een elektrische auto. Daarmee kiezen zij bewust voor het milieu en hun portemonnee. Met de slimme meter krijgen mensen meer inzicht in hun energieverbruik. Via de slimme meter krijg je iedere maand een verbruiksoverzicht van je energieleverancier. En door de slimme meter te koppelen aan een muurdisplay, app of website kun je het energieverbruik nog actiever in de gaten houden. Zo helpt de slimme meter bij het verminderen van de uitstoot van CO2 en het energiebewustzijn in Nederland.

Slimmere netten

Europese regelgeving bepaalt dat in 2020 op alle adressen in Nederland een slimme meter aangeboden moet zijn. De slimme meter wordt de komende jaren in heel Nederland aangeboden. Stedin is daarom in 2015 gestart met de grootschalige plaatsing van digitale gas- en elektriciteitsmeters bij haar klanten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Netbeheerders als Stedin investeren bovendien in hun netwerken om mee te gaan met de huidige technologische toepassingen en voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen in de energiewereld. De slimme meter hoort daar ook bij, met mogelijkheden die aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen aan de energievoorziening. Meer informatie staat op www.stedin.net/slimmemeter.