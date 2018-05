AED naar buiten verplaatst in Leerbroek

LEERBROEK • De AED van de EHBO Vereniging Leerbroek is verplaatst van dorpshuis De Schakel naar een buitenkast aan de zijkant van Leerbroekse Gezelligheid aan de Raadhuisstraat 3a in Leerbroek.

De buitenkast is beschikbaar gesteld door de gemeente Zederik. Hierdoor is deze AED makkelijker bereikbaar in geval van een reanimatie. Deze AED is ook aangemeld bij HartveiligWonen. Bij noodgevallen dient de kast geopend te worden via een code, die via de HartveiligWonen app wordt doorgegeven aan degenen die daarbij zijn aangesloten. Voor meer info kan men contact opnemen met Leen Bijl via 0345-599623.