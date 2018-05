Leo Lanser exposeert in Giessenburg

GIESSENBURG • In het Gezondheidscentrum in Giessenburg exposeert fotograaf/vormgever Leo Lanser, inwoner van Giessenburg, vanaf zaterdag 2 juni fotografie en objecten.

De werken bestaan uit portretten van het Koningshuis en bekende Nederlanders zoals Andre van Duin toen hij nog maar twintig was en politici zoals Joop den Uyl.

Daarnaast zijn er in het Gezondheidscentrum groot formaat landschappen te zien. Denk daarbij aan gestapelde zeecontainers die lijken op de kunstwerken van Mondriaan, maar ook een metersgroot 'portret' van een rode kool.

Levenskracht

Ook toont de Giessenburgse fotograaf en vormgever met zijn typische manier van kijken de bizarre levenskracht van de natuur. "Hierbij reageren de mensen heel verschillend op wat ze waarnemen", stelt Leo Lanser in een persbericht. "Een doorgegroeide bloemkool wordt bij de een geassocieerd met een atoombom,de ander herkent er Alzheimer in of iemand anders een organisatieprobleem."

Awards

Tijdens de tentoonstelling zijn er ook verschillende awards te zien die Lanser ontwierp voor onder andere de omroepen KRO en NCRV en de Nacht van de Theologie.

Naast de foto's van Leo Lanser staat er werk van de beeldhouwster Saskia Fluks.

Opening

Zaterdag 2 juni is de opening van de expositie, van 16.00 tot 17.00 uur. Gezondheidscentrum Giessenburg, Kastanjeplein 2. Het Gezondheidscentrum is dagelijks geopend, van maandag tot en met vrijdag.