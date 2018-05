Noordeloos nu officieel het eerste Kanjerdorp van Nederland

NOORDELOOS • Noordeloos mag zich sinds afgelopen donderdag officieel Kanjerdorp noemen.

Donderdag 24 mei werd de eerste Kanjertegel bij het zwembad gelegd na de toespraken van wethouder Jan de Groot, meester Wico Blokland van de School met de Bijbel en Sabine Louwerens, die de diverse Kanjertrainingen verzorgd heeft.

Omdat naast de school nu ook alle sportclubs en kerkelijke clubs de Kanjertraining gevolgd hebben, haalt Noordeloos deze onderscheiding binnen. Het Kanjerinstituut en ook de Dienst Gezondheid en Jeugd vinden deze samenwerking zo bijzonder en waardevol dat ze Noordeloos het eerste Kanjerdorp noemen.

Naast het zwembad ontvingen alle geledingen die deelgenomen hebben aan de Kanjertrainingen ook een Kanjertegel; voetbal, gym, de drie kerkelijke gemeentes, KDV Bobbi, BSO de Nemo's, en de peuterspeelzaal. Alle kinderen mochten na het leggen van de eerste tegel een lekker ijsje gaan halen om deze feestelijke gebeurtenis te vieren.

Precies op de dag dat het nieuws in het teken stond van het feit dat diverse methodes tegen pesten niet voldoende werken, waaronder ook de Kanjermethode, wordt Noordeloos het eerste Kanjerdorp. Is dit om het pesten te voorkomen? Nee, daar is de Kanjertraining niet voor bedoeld, aldus Kanjerteam Noordeloos. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Noordeloos heeft een Kanjerteam, hier zit van iedere geleding een afgevaardigde in, er wordt ongeveer 3 keer per jaar vergaderd. Het Kanjerteam kijkt met elkaar wat er nodig is en verzorgt jaarlijks terugkerende trainingsavonden om te zorgen dat verschillende jeugdwerkers binnen het dorp de Kanjertraining onder de knie krijgen en houden. Dat de Kanjertraining iets bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp voor de kinderen is al duidelijk zichtbaar. Zo heeft leiding van clubs handvatten gekregen om een groep kinderen beter te begeleiden en te zorgen dat ieder kind gezien wordt. Ook de leiding van het zwembad heeft de Kanjertraining gevolgd. Waar er in voorgaande jaren nogal eens een zwembadruzie opgelost moest worden op school, voordat de lessen gestart werden, is dat nu bijna nooit meer nodig. Leerlingen en leidinggevenden hebben handvatten gekregen hoe ruzies voorkomen kunnen worden of zelf opgelost kunnen worden door de kinderen.

Het leggen en uitreiken van de Kanjertegels is niet het eind, het Kanjerteam blijft bestaan, en hopelijk zullen steeds meer jeugdwerkers de Kanjertraining volgen. Er blijft genoeg te doen om deze titel te behouden.