Nuttige netwerkavond recreatieve ondernemers uit de Alblasserwaard

REGIO • De gemeente Molenwaard, de gemeente Giessenlanden en Den Hâneker hebben woensdagavond 23 mei in de Fenix Food Factory te Rotterdam een netwerkavond georganiseerd voor recreatieve ondernemers.

Onder de noemer 'Op weg naar Molenlanden' hebben de drie genoemde partijen de krachten gebundeld om recreatieve ondernemers in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bij elkaar te brengen. Het doel van de eerste bijeenkomst op woensdagavond 23 mei was kennismaken, verbinden en productontwikkeling.

Onder leiding van Johan Cahuzak hebben onder andere Tony Tesser (programmacoördinator gemeente Molenwaard), Kees Commijs (voorzitter Den Hâneker) en Marijke Booij (Booij Kaasmakers) een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het programma, waar uitgebreid over de verbinding stad - platteland is gesproken en de kansen op het gebied van toerisme en recreatie. Na afloop was er de mogelijkheid voor de 40 deelnemers om de Fenix Food Factory te bezoeken en met elkaar te netwerken onder het genot van een drankje en een kaasplankje van Booij.

Op de terugweg in de bus van Rotterdam naar Bleskensgraaf werd er door de diverse deelnemers nog volop nagepraat en contactgegevens uitgewisseld. Vanuit de organisatie wordt dan ook terug gekeken op een geslaagde eerste bijeenkomst. Medio september staat de 2e netwerkavond op de planning. Voor meer informatie: www.denhaneker.nl.