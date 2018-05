Ondernemers Vereniging Meerkerk zet punt achter Zomermarkt

MEERKERK • Ondernemers Vereniging Meerkerk organiseert dit jaar geen Zomermarkt in Meerkerk.

Afgelopen jaren, maanden, weken en dagen is er door meerdere ondernemers en vrijwilligers hard gewerkt aan de Zomermarkt van Meerkerk. 'Ondanks dit harde werk en hun inzet om iets te realiseren hebben we helaas deze week een keuze moeten maken. En de keuze is dat een markt in ons mooie dorp Meerkerk niet meer haalbaar is', meldt de OVM op Facebook.

De afgelopen jaren zijn meerdere mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt. De vereniging heeft samengewerkt met ondernemers, vrijwilligers, marktexperts en anderen. 'We hebben er tijd in gestoken, het energie laten kosten, inspiratie verspreid en initiatieven uitgewerkt. Maar helaas wordt 2018 het jaar waarin we actief en bewust gaan stoppen met de organisatie van een markt in ons dorp.'

Mitsen en maren

'Er komt namelijk altijd een moment dat je moet beoordelen hoe de geïnvesteerde energie gaat uitpakken. En dan blijkt het geheel onder aan de streep niet positief te zijn. Te weinig deelnemers op de markt (zowel vanuit het dorp als van buitenaf), teveel mitsen en maren op de uitwerking, te hoge kosten met als uiteindelijke conclusie een te hoog risico op een negatieve uitkomst. En dat is niet waarom we iets willen organiseren.'