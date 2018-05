Oefening Waterschap in Nieuwpoort verloopt vlot

NIEUWPOORT • De doorgang in de Lekdijk bij Nieuwpoort is maandagochtend maar even dicht geweest voor de oefening van Waterschap Rivierenland.

Dat meldt het Waterschap via Twitter. Maandagmiddag vindt dezelfde oefening nogmaals plaats, maar dan in Vianen.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). Het waterschap oefent regelmatig of de opbouw van coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren.

De Lekdijk beschermt Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard tegen hoog water op de rivier. De vestingen Nieuwpoort en Vianen waren onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie, daar doorkruisen wegen de dijk.