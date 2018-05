Beatrixziekenhuis ontvangt Freya Pluim

GORINCHEM • De vakgroep Gynaecologie en Verloskunde van het Beatrixziekenhuis heeft opnieuw de Freya Pluim ontvangen. Freya is een patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

De toekenning van deze pluim betekent dat de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten in het Beatrixziekenhuis aan hoge standaarden voldoet.

Trots

De medewerkers zijn trots op de toekenning van de pluim. 'Hierdoor is het voor onze patiënten duidelijk dat onze zorg aan zeer hoge normen voldoet', zegt Jos Derksen, gynaecoloog in het Beatrixziekenhuis. 'Dagelijks streven we naar het leveren van kwalitatief goede zorg met aandacht voor de patiënt. Deze pluim is een bewijs dat we dat op de juiste manier doen.'

In het Beatrixziekenhuis wordt samengewerkt in een multidisciplinair team. 'Ik ben als gynaecoloog samen met verpleegkundig specialist Marieanne Donze primair verantwoordelijk voor deze zorg. Indien gewenst worden wij ondersteund door een uroloog, klinisch geneticus, psycholoog en/of seksuoloog. Naast de medische kant is er dus oog voor het psychische aspect, de mens achter de patiënt. Als een gewenste zwangerschap uit blijft is juist die extra steun heel belangrijk.'

Kwaliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor de pluim moet een ziekenhuis aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. De kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie en begeleiding voor de patiënt staan hierbij centraal. Derksen: 'Patiënten kunnen bij ons snel terecht voor het eerste intakegesprek. De duur van de behandeling is uiteindelijk afhankelijk van onder andere de duur van de menstruele cyclus.' De Monitor Fertiliteitszorg van patiëntenvereniging Freya biedt een duidelijk overzicht van de fertiliteitszorg zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen is georganiseerd. 'Hierdoor is het een handig instrument voor patiënten.'

Freya

Freya is een patiëntenvereniging van en voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en hun naasten. Doel van de Freya Pluim is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars over de kwaliteit van de fertiliteitszorgzorg.