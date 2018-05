Wekelijkse zomerwandelingen in Lexmond

LEXMOND • Zederik in Beweging is dit jaar in Lexmond van start gegaan met een wekelijkse wandeltocht.

De organisatie is er van overtuigd dat wandelen in groepsverband niet alleen gezond maar ook ontzettend gezellig is. Iedereen mag en kan gratis meedoen. De wandeling wordt aangepast aan het wandelniveau van de deelnemers. De wandelingen zijn ook toegankelijk voor scootmobielen, loopfietsen en rollators.

Tot en met 28 september wordt nu elke vrijdag gewandeld. Verzamelen is om 10.15 uur bij Het Eigen Gebouw, Dorpsstraat 99 in Lexmond. Na afloop is er gelegenheid om in het gebouw koffie/thee te drinken tegen betaling van 50 eurocent. Er is al een kleine groep enthousiaste wandelaars geformeerd maar er kunnen er zeker nog meer bij.

Vooraf aanmelden voor de wandeling is niet nodig. Voor vragen over het wandelen kan contact worden opgenomen met beweegcoach Annika Jabroer via 06-21456998 of zederikinbeweging@zederik.nl.

Op de foto: Zederik in Beweging gaat deze zomer in Lexmond aan de wandel onder leiding van beweegcoach Annika Jabroer.