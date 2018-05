Avondvierdaagse Stap voor Stap van 5 tot 8 juni in Goudriaan en Ottoland

GOUDRIAAN/OTTOLAND • Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni organiseert Stap voor Stap Goudriaan/Ottoland weer een avondvierdaagse voor deelnemers van Goudriaan en Ottoland en omstreken. Vier avonden wordt er gewandeld, gezongen en plezier gemaakt op variërende routes van 2,5 tot 10 kilometer.

Dit jaar is er speciaal voor de jonge lopers een kabouterroute. Elke avond start de avondvierdaagse tussen 18:00 en 19:00 uur vanuit de Multistee aan de Burgemeester van Slijpestraat 8 te Goudriaan.

Op de laatste avond zal er een feestelijke onthaal zijn bij de Multistee, waarna er gezellig een drankje en hapje genuttigd kan worden. Opgeven kan per mail via avond4daagsegoudriaan@gmail.com onder vermelding van je naam, leeftijd en aantal kilometers. Kosten bedragen 5 euro per persoon. Opgeven kan ook op vrijdag 1 juni van 19:00 uur tot 20:00 uur in de Multistee of bij de start op 5 juni. Dan bedragen de kosten 6,50 euro.