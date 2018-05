REGIO • 's Ochtends naar het werk en 's avonds lekker relaxen in uw gerenoveerde badkamer? Dat kan met de spanplafonds van Plameco. In één dag wordt uw badkamer in een welnessruimte omgeturnd.

Vrijwel onzichtbaar wordt het comfort in uw badkamer vergroot. Een Bluetooth-luidspreker is verwerkt in uw plafond zodat u naar uw favoriete muziek om te ontspannen kunt luisteren. Tevens zorgt een onzichtbare akoestische corrector voor een nieuwe geluidsbelevenis. De sterrenhemel in de vorm van kleine sterlampjes zorgt dat u zich ontspant. Ziet u het al helemaal voor u?

Optisch groter

Zwartkijken is nu zelfs gewenst want dit alles is verwerkt in een hoogglans zwart Plameco spanplafond, waardoor de badkamer optisch veel groter lijkt. Deze unieke Plameco spanplafonds zijn zeer geschikt voor de zogeheten natte ruimtes omdat ze schimmel- en bacteriën werend zijn. Volledig afwasbaar, lichtecht en recyclebaar.

Plameco plafonds voldoen aan de hoogste normen en vereisten. Het lichtgewichte plafond, vervaardigd van hoogwaardige kunststof, is ongevoelig voor droogte, warmte of kou. Daarnaast is het absoluut vochtbestendig en schimmelwerend. Deze eigenschappen garanderen een minimum aan onderhoud. Dankzij dit unieke materiaal zijn de plafonds geschikt voor elke ruimte, of het nu een badkamer, woonkamer, showroom, ontvangsthal of kantoor betreft.

Wilt u meer weten?

Plameco plafonds zijn vrijwel overal te plaatsen, of dit nu nieuwbouw is of renovatie. Kom naar de Open Dagen, Plameco Giessen nodigt u uit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje te komen nemen aan de Distributiestraat 59 in Giessen. De koffie staat klaar!

Of laat u direct thuis adviseren over de mogelijkheden, en overtuig uzelf van de kwaliteit en duurzaamheid.