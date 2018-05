Team Rivas brengt 14.000 euro naar finish Roparun

REGIO • Team Rivas heeft 14.000 euro naar de finish van de Roparun in Rotterdam gebracht. Het team van medewerkers van Rivas Zorggroep nam afgelopen weekend deel aan deze estafetteloop van ruim 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Hiermee is geld ingezameld voor mensen met kanker.

'Het is geweldig dat we met elkaar zo'n mooi bedrag hebben kunnen ophalen', zegt de trotse teamcaptain Inge Bertels. 'We zijn ruim 48 uur onderweg geweest. De sfeer in het team was goed en we hebben het echt samen gedaan. Natuurlijk ook dankzij de hulp en steun van onze sponsoren en vrienden en familie. We zijn moe, maar met dit resultaat is dat het allemaal waard.'

Vertrek

Vrijdag werd het team door medewerkers van Rivas, directie en Raad van Bestuur uitgezwaaid. Zaterdag om 13.42 uur klonk in Parijs het startschot voor team Rivas. Vanaf dat moment was steeds een loper van het team onderweg. De route was afwisselend en leidde door glooiende landschappen in Frankrijk en België en lange wegen middenin de nacht richting Antwerpen.

Team

Team Rivas bestond in totaal uit 27 mensen. 'Er waren acht lopers en vier fietsers. Vier lopers wisselden elkaar per 1,5 kilometer af over een afstand van ongeveer zestig kilometer', verduidelijkt Inge. 'Na die afstand deden de andere vier lopers en twee fietsers hetzelfde. En zo ging dat door totdat we in Rotterdam waren.' Daarnaast waren er verschillende ondersteuners nodig. 'We hadden chauffeurs, mensen die het kamp steeds verplaatsten en opbouwden, koks en er waren zelfs masseurs. Zonder hun steun was het voor de lopers en fietsers niet mogelijk om van Parijs naar Rotterdam te gaan.'

Onderweg

In veel dorpen onderweg was het feest als de Roparun langs kwam. 'De Belgische gemeente Zele maakt hier ieder jaar weer een groot feest van en in veel gemeenten in Nederland waren veel activiteiten tijdens de doorkomst', zegt Inge. 'En overal stonden mensen langs de route om alle teams aan te moedigen en toe te juichen. Dat is echt geweldig! Als je er even doorheen zat, zorgde dit weer voor nieuwe energie.'

Finish

De finish in Rotterdam was één groot feest. 'Normaal gesproken vindt dit plaats op de Coolsingel, maar vanwege werkzaamheden was dit verplaatst naar de Binnenrotte en het terrein bij de Markthal. Hier stonden de mensen rijen dik om alle teams welkom te heten', zegt Inge. Helaas liep zij kort voor de finish een enkelblessure over, waardoor ze niet meer kon lopen. 'De organisatie regelde een rolcontainer, zodat ik met het team toch de finish over kon gaan. Dit laat de enorme teamspirit zien, want door elkaar te steunen hebben we de finish gehaald en kunnen we een geweldig bedrag overmaken naar Stichting Roparun.'