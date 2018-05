Ralph Delpeut restaureert Mercedes 230 SL uit 1966: Van ruwe diamant naar een juweel

LEXMOND • Ralph Delpeut.is nog wel even bezig met de restauratie van zijn Mercedes 230 SL uit 1966. Maar als-ie klaar is, doet er straks wel een juweel van een oldtimer (er zijn er wereldwijd nog zo'n 1500 van) mee met de jaarlijkse tocht.

Dat ziet iemand die de sportieve tweezitter in de huidige staat tegenkomt er lastig aan af. Hij is nu beter te omschrijven als een ruwe diamant, waar nog heel wat aan moet gebeuren. Voor Ralph Delpeut is het zonder twijfel nu al een juweel. "Het is een kindje van me geworden", lacht hij. "Gemiddeld ben ik er, samen met mijn vrienden Pedro Rietveld en Richard van Donselaar, zo'n acht uur per week mee bezig. Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald. Elk boutje en schroefje is op de foto gegaan en gearchiveerd, om zo gestructureerd en zorgvuldig te kunnen werken."

Over de streep

De inwoner van Lexmond is duidelijk van het type 'Doe het goed, of doe het niet'. De liefde voor oldtimers en dan met name van het merk Mercedes had hij al langer, maar het kostte wel enkele jaren zoeken voor hij een auto vond waarmee hij aan de slag kon gaan. In 2012 was het raak. "Ik had van dit type Mercedes, waar ik naar op zoek was, al zes of zeven exemplaren gezien. Deze verkeerde in de slechtste staat, had 26 jaar stilgestaan, maar was wel honderd procent origineel. En dat trok mij over de streep."

Een wrak

Hij kocht een wrak, geeft hij aan. Het betekende het begin van een jarenlange klus om de ruwe diamant te slijpen. "Er waren wel momenten dat ik er niet meer doorheen zag. Hij lag helemaal uit elkaar en dan moet je echt doorbijten om door te gaan. Gelukkig hebben Pedro en Richard ervaring met het restaureren van auto's en zij weten dat het uiteindelijk goed komt."

Jarenlang klussen aan een oldtimer, Ralph Delpeut deed én doet het met liefde. Het is trouwens niet alleen handwerk. Veel tijd gaat ook zitten in het zoeken van materialen en adressen voor het bewerken van onderdelen. "Voor het verchromen heb ik iemand gevonden die dat in Hongarije laat doen, waar ze nog met chemicaliën mogen werken die hier al lang verboden zijn."

Inmiddels is hij over de helft. "We zitten nu in de opbouwfase", knikt hij. "Je ziet dat de auto zoals hij er eigenlijk uit moet zien steeds meer ontstaat. Momenteel ben ik met het interieur bezig. Deels is dat origineel, deels nieuws; alle rubberen en vilten onderdeeltjes zijn bijvoorbeeld allemaal vergaan."

En straks, als de Mercedes klaar is? "Dan ga ik ermee rijden en zeker ook meedoen aan de Oldtimerdag. En of ik dan in een zwart gat val? Ik denk dat het niet de laatste oldtimer is die ik restaureer", besluit Ralph Delpeut uit Lexmond.