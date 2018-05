ChristenUnie Molenlanden deelt nestkasten en insectenhotels uit

BLESKENSGRAAF • Naar aanleiding van een prijsvraag tijdens de braderie van Bleskensgraaf heeft de ChristenUnie van Molenlanden vorige week nestkasten en insectenhotels uitgereikt.

Op 12 mei konden de bezoekers van de braderie in Bleskensgraaf in de kraam van de ChristenUnie Molenlanden raden hoeveel satéprikkers er in de vaas zaten. Een groot aantal mensen deed een poging en de schattingen liepen behoorlijk uiteen, maar het goede antwoord was: 574. Twee personen zaten hier het dichtste bij: Jeanette Aanen uit Brandwijk zat met 583 slechts 9 satéprikkers verwijderd van het juiste antwoord. Ook Inge Wemmers uit Bleskensgraaf zat er 9 prikkers naast met 565. Daarom zijn er twee hoofdprijzen uitgereikt die bestaan uit een nestkast, twee insectenhotels, een aantal plantjes en een insectenvriendelijk bloemenzaadmengsel.

Mieke Korporaal uit Bleskensgraaf, Gwen de Groot uit Brandwijk en Joëlle Wemmers uit Bleskensgraaf zaten ook dicht bij het juiste aantal en vielen ook in de prijzen en kregen een nestkastje en een bijenhotel.

De ChristenUnie Molenlanden vraagt met deze actie aandacht voor de terugloop van het aantal insecten in Nederland. Ook de gemeente kan door middel van haar beleid een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Dit kan door bijvoorbeeld te kiezen voor bijvriendelijke beplanting en door zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken bij het onderhoud van het gemeentelijk groen. Inwoners kunnen natuurlijk ook een bijdrage te leveren door in hun tuin te kiezen voor bloemen die aantrekkelijk zijn voor insecten.

Op de foto staan de prijswinnaars Jeanette Aanen (l) en Inge Wemmers (r).