Geslaagde vierde editie avondvierdaagse Giessenlanden

GIESSENLANDEN • Ruim 300 kinderen in de basisschoolleeftijd en gehandicapten van de verschillende woonlocaties in Giessenlanden, hebben vorige week tijdens de avondvierdaagse van Giessenlanden minimaal 20 kilometer gelopen in prachtige weersomstandigheden.

Op maandag was in Hoornaar zelfs de brandweer aanwezig om na het lopen voor verkoeling te zorgen. Er zijn mooie nieuwe routes gelopen in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg. Afgelopen donderdag was het defilé in Giessenburg, na een groot onthaal door familie en bekenden werden de medailles omgehangen door wethouder Jan de Groot.