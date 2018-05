Prima toeven op voorjaarsmarkt De Zes Molens

HOORNAAR • Nu de lente goed op gang is gekomen was het de hoogste tijd voor de traditionele Voorjaarsmarkt die De Zes Molens, het woonzorgcentrum van De Lange Wei in Hoornaar, elk jaar in mei op poten zet.

Verscheidene kraamhouders verzamelden zich zaterdag op het buitenterrein, dat een prachtig uitzicht biedt op het weidse polderlandschap, en brachten onder prettige weersomstandigheden onder andere hun sieraden, brocante kaarten, kledingwaren en sfeerborden aan de man en vrouw. Tussendoor vestigden de bezoekers hun aandacht op het Rad van Fortuin en de vele prijzen die werden verloot. Dit bracht De Zes Molens het mooie bedrag van 949 euro op.

Er liep ook veel jong grut rond. Zij vermaakten zich op het springkussen en vroegen hun mama en papa of opa en oma om een zakcentje om een ijsje (vers van de boerderij) te kunnen kopen en een tweedehands spel of speelgoed van de kleedjesmarkt. De vrouw van de imker vertelde de kids over bijzaken. Van dichtbij aanschouwden ze de wonderlijke wereld waar deze indrukwekkende beestjes zich in begeven. De koningin was gemakkelijk te herkennen. Natuurlijk werden er ook familie-uitjes gemaakt met de paardenkar die bij de entree van het terrein pronkte. Het was gemoedelijk en gezellig, zoals we gewend zijn tijdens deze sfeervolle activiteit. De Lange Wei en Syndion, de twee organisatoren en bewoners van De Zes Molens, kijken terug op een geslaagde dag.

Op de Facebookpagina van De Lange Wei kan men een foto-impressie bewonderen.