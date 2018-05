Nacht van Gebed in Ameide

AMEIDE • In de nacht van 1 op 2 juni wordt er ook in de Sionkerk aan de Prinsengracht in Ameide gebeden voor voor vervolgde christenen. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet 's nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

De Nacht van Gebed begint om 21.00 uur en duurt tot 02.00 uur. Belangstellenden kunnen kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Tijdens de nacht horen we via korte video's verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Voor meer informatie: Addy Versluis via 0183-602886 of kijk op: www.opendoors.nl/nacht.