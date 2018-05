125 jaar Gereformeerde Kerk Meerkerk

MEERKERK • Op de kop af bestaat deze maand de Gereformeerde Kerk in Meerkerk 125 jaar. In 1893 werd besloten om zich af te scheiden van de Hervormde Kerk. Een officiële brief richting regentes Emma moest er zelfs aan te pas komen.

"Maar toen dat was geregeld, betrokken we ons tijdelijke onderkomen aan de Gorinchemsestraat", citeert Wim de Jong, koster en medeorganisator van het jubileum, uit het prachtige jaarboek 100 jaar Gereformeerde Kerk. "De eerste kerkdienst werd gehouden in de oude timmerwerkplaats van Jannigje Smits. Maar al snel verhuisden we naar de overkant."

Dopen, belijden, trouwen en rouwen

De aangeschoven Aly van den Berg, geboren aan de Noordseweg (thans Meerkern geheten - TS), knikt. "Ik ben er gedoopt, heb er belijdenis gedaan en ben er ook getrouwd. Mijn zeven kinderen zijn er gedoopt en mijn vader is vanuit de kerk begraven. Ik voel mij thuis in deze kerk en ga er met plezier naar toe. Al jaren. Kortom, het begin van mijn kerkelijk leven ligt aan de Gorinchemsestraat."

En niet alleen van de inmiddels 81-jarige Aly, maar ook die van veel van haar dorpsgenoten. "Tot 1997", vult Wim de Jong aan. "Het bijna 100-jarige kerkgebouw was op. Als kostersechtpaar gingen wij in de winter op zondagmorgen om zes uur kijken of de verwarming het nog deed. De pomp had vaak een klap nodig om weer aan het werk te gaan. Toen de kleuterschool aan de Burgemeester Sloblaan werd gesloopt, zagen wij onze kans schoon en hebben we een moderne kerk gebouwd. De bankrekening liet dat toe."

Wim lacht. "Door allerlei acties was de kas goed gespekt. We organiseerden kerstmarkten, rommelmarkten en verkochten geraniums en Spaanse margrieten. Mannen gingen fruit plukken en vrouwen verdienden geld op een snoepfabriek in IJsselstein. Goed voor het banksaldo, maar ook voor de samenhorigheid. Met Teus den Breejen had ik in de boomgaard interessante gesprekken over zijn werk als burgemeester van Meerkerk en Zederik."

Vier generaties Van den Berg

Ook Aly weet er alles van. "Ons gezin was trots op het nieuwe gebouw. Vier generaties Van den Berg sloegen de eerste paal." Destijds is veel geld uitgegeven, want naast een nieuwe kerk kwam er een nieuwe pastorie voor de dominee. Gelukkig was er geld over, want ook het orgel was aan vervanging toe. Mooie verhalen over vroeger, die ongetwijfeld de komende weken zullen worden verhaald. "Maar we kijken terug op de laatste 25 jaar", belooft Wim. "Het 100-jarig bestaan is op een geweldige manier gevierd, wij staan nu stil bij de laatste jaren."

Dat gebeurt op verschillende momenten. De start vindt plaats op zaterdagmorgen 2 juni. "Er is een sponsorfietstocht uitgezet. Als je 100 kilometer fietst, dan zou je 125 kerktorens moeten kunnen zien. Voor de minder fanatiekelingen organiseren we een tocht van 48 kilometer, goed voor 43 kerken. De fietsers kunnen worden gesponsord, de opbrengst komt voor de helft ten goede aan Zorgboerderij "Zorg Du Vlist". Een stoeterij in Lakerveld, die dagbesteding biedt aan mensen die structuur nodig hebben. Heel dankbaar werk en dichtbij. Jaren steunden we zendingswerk, nu staat ons goede doel een paar kilometer verderop. Het past uitstekend in ons thema. Als Ichthus-kerk willen we meer kerk zijn dan alleen binnen de kerkmuren."

Wim vervolgt het programma. "Op vrijdag 8 juni is er een officiële receptie met aansluitend een feestelijke avond voor genodigden en onze relaties. Een dag later is er een kinderspeelmiddag. Zondag 10 juni is er uiteraard een kerkdienst, die we beginnen met een ontbijt op het schoolplein van de Springplank. Inderdaad de Openbare School, maar in onze kerk maken wij geen onderscheid." Aly glimlacht. "Je komt naar onze kerk zoals je bent."

Theo Sprong