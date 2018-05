Iedereen wil oplossingen verkeersoverlast Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zeer tot tevredenheid van wethouder Kees Boenders van verkeerszaken zat het donderdagavond behoorlijk vol in Groot-Ammers tijdens het open tafelgesprek over de verkeersoverlast in Groot-Ammers.

De ongeveer 110 bezoekers werden na een algemene inleiding opgedeeld in acht groepen om de problematiek in het dorp te bespreken. De aandacht van de aanwezigen ging in sporthal De Reiger vooral uit naar het verkeer op de Sluis (de dijk). De doorgaande route door het dorp wordt gebruikt door zwaar verkeer.

Er waren positieve opmerkingen voor de vrachtwagens van Oliebedrijf Den Hartog, die zich goed aan de afspraken houden en zich keurig aan de gewenste lage snelheden houden. Met name het landbouwverkeer dat gebruik maakt van de dijk, werd genoemd vanwege het gewicht van de ladingen. Die zouden trillingen veroorzaken die overlast geven.

Er zijn ideeën en oplossingsrichtingen aangedragen, waarmee de gemeente Molenwaard aan de slag gaat. "Concreet kunnen we daarover nu nog niets zeggen", reageert wethouder Boender. "Maar het is onze bedoeling om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van november dit jaar een rapport te kunnen presenteren waarmee keuzes gemaakt kunnen worden."

Boender was blij met de grote opkomst van afgelopen donderdag. "Er waren vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de bevolking, de provincie en de politie. Er waren kritische opmerkingen over de lange tijd die het al duurt voordat er wat gebeurt, maar het begrip en het willen meedenken overheerste."

Vooruitlopend op de presentatie van een plan van aanpak is er al een maatregel genomen om de verkeersdruk op de dijk bij Groot-Ammers te verminderen. Komend vanuit Streefkerk, is bij de bebouwde kom van Groot-Ammers de wegversmalling weggehaald, waardoor het verkeer beter kan doorstromen. "Met name wanneer de pont leegliep, was het weleens erg druk op de dijk bij Groot-Ammers. Dat is nu al verbeterd", aldus wethouder Boender.

Hij hoopt de komende maanden nog meer van dergelijke ideeën te kunnen presenteren. Tien bezoekers van de avond gaan daarbij een handje helpen; zij hebben zich donderdagavond opgegeven voor een werkgroep die gaat helpen bij het maken van het verkeersrapport.