VIDEO: Stap en Trap door de Alblasserwaard

HOORNAAR/REGIO • Nog even nagenieten van Stap en Trap, de fietsvierdaagse en wandeldriedaagse door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dat kan met de videoproductie die is gemaakt door Kontakt Mediapartners in samenwerking met Gorkum TV.

Er kwamen veel complimenten over de organisatie en de routes. Daarnaast waren er veel mensen die voor het eerst deelnamen en erg onder de indruk waren. In totaal waren er meer dan 3700 starters, verdeeld over de vier dagen. Geschat wordt dat er 2200 unieke deelnemers zijn geweest.

"Dit jaar hebben we ingezet op meer bezichtigingsmogelijkheden in onze regio. Dat werd zeer gewaardeerd door onze deelnemers", meldt Wouter van Vegchel van het organisatiecomité. "Daar gaan we komende editie nog meer aandacht aan geven.

Volgend jaar is Stap en Trap van 29 mei tot en met 1 juni.