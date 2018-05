Meerijden in puzzelrit voor de Tablis Trophy 2018

REGIO • Op zaterdag 1 september houdt de Lionsclub Alblasserwaard Tablis een gezellige autorally, waaraan iedereen kan meedoen.

De opbrengst gaat naar de Stichting Leergeld. De winnaar van de rally wordt voor een jaar de trotse bezitter van de Tablis Trophy 2018. De deelnemers ontdekken de Alblasserwaard met een uitdagende autopuzzelrit, waaraan zowel classic cars als hedendaagse auto's deel kunnen nemen.

Rally

De deelnemers krijgen via een middagtraject een mooie kijk op het prachtige landschap van de Alblasserwaard. De start is om 12.00 uur in Giessenburg en de rit eindigt aan het eind van de middag in Alblasserdam. Tijdens de trajecten krijgen de deelnemers puzzelopdrachten en routeaanwijzingen. Puzzelen, maar vooral plezier en gezelligheid staan voorop. Bij het afsluitende dinerbuffet, worden de winnaars gehuldigd in twee categorieën: Classic Cars (25 jaar en ouder) en Modern Cars.

Inschrijven

Iedereen kan meedoen. Inschrijven kan via www.alblasserwaardtablis.lions.nl/aanmelden. Het in-schrijfgeld is 150 euro per equipe (een auto en twee personen). Extra meerijders betalen 75 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar 20 euro. In dit bedrag is inbegrepen: koffie (start), een lichte lunch en het dinerbuffet. De netto opbrengst wordt geschonken aan de Stichting Leergeld.

Voor zakelijke deelnemers is er de mogelijkheid dit evenement te sponsoren. Zie voor informatie over de sponsorpakketten: www.alblasserwaardtablis.lions.nl/aanmelden-sponsoring. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de organisatie: email alblasserwaard.tablis@lions.nl of telefonisch via 06-515 48 174 (Jesse van Meerkerk) of 06-229 45 652 (Willem Bikker).

Stichting Leergeld

Bij het evenement staat fundraising voorop. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Zij kunnen door geldgebrek niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De Stichting Leergeld wil deze 'kinderen aan de zijlijn' mee laten doen.

Lokale Leergeldstichtingen bieden de kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buiten-schoolse activiteiten. Een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en een eigenwaarde krijgen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl.

De Lions zetten zich belangeloos in om regionaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben.