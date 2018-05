Aanpassingen op Plein 983 in Arkel na meldingen van letsel

ARKEL • Na oplevering van het Plein 983 heeft de gemeente Giessenlanden diverse positieve reacties, maar ook kritische opmerkingen ontvangen. Drie meldingen van letsel zorgden er voor dat de gemeente nog alerter naar de situatie is gaan kijken. De gemeente heeft naar aanleiding van de opmerkingen enkele maatregelen getroffen.

Daarnaast wil zij het gesprek aangaan met enkele belanghebbenden, om te kijken of er nog iets voor de voetgangers kan worden verbeterd.

Geen eindsituatie

In 2013 heeft de gemeente een verkeerscirculatievisie voor Arkel vastgesteld met als uitgangspunt dat er een tweede ontsluitingsweg zou komen en een rondweg via de Pr. Margrietstraat en de Dr. Dreeslaan. Deze visie moet vervolgens in fasen worden uitgevoerd, waarvan het Raadhuisplein de eerste fase is en het gebied met Plein 983 de tweede. Het eindplaatje is nog niet bereikt.

Tijdelijke maatregelen

Deze stapsgewijze aanpak heeft steeds andere invloed op het weggebruik. De verkeersstromen wijzigen zich dus ook steeds. Voor de weggebruikers ontstaan er per fase andere situaties en tijdelijke knelpunten. Pas als het complete circulatieplan gereed is, zullen deze verkeersstromen zich stabiliseren. De gemeente is zich hiervan bewust en volgt de verandering op de voet. De gemeente zal zo nodig tijdelijke maatregelen treffen als er door deze gefaseerde werkwijze problemen ontstaan.

Co-creatie

Het ontwerp voor het gebied rond Plein 983 is ontstaan vanuit een intensief participatietraject. Uiteindelijk heeft de gemeente samen met de inwoners van Arkel het definitieve ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is uitgewerkt naar een uitvoeringsplan.

Mooi resultaat

"Ik ben tevreden met het resultaat", vertelt wethouder Harmen Akkerman. "Het is ons gelukt om de nieuwe inrichting van het Plein en haar directe omgeving, voor 4 mei gereed te hebben, zodat we de herdenking bij het oorlogsmonument konden houden. Natuurlijk zijn er altijd nog wat open eindjes bij de eerste oplevering van een werk. Daar moeten we nog aan werken. Ook hebben we diverse opmerkingen vanuit de omgeving ontvangen. Hier kunnen we niet zomaar maatregelen voor treffen, want alles moet wel vanuit het totaalplaatje worden bekeken."

In gesprek

"Ik wil nu nog in gesprek gaan met omwonenden van de Harpstraat en gebruikers van het voormalige voetpad, ouders waarvan de kinderen via de voormalige looproute naar school liepen, om te kijken of er een andere oplossing is voor de situatie die nu is gecreëerd. Omdat deze situatie door meerdere factoren is ontstaan, is het belangrijk om dit in een gesprek toe te lichten en te kijken naar mogelijke verbeteringen", aldus wethouder Akkerman.

Zand

Wanneer een openbare ruimte wordt bestraat is het voor het zetten van de klinkers, noodzakelijk om er zand op te strooien. Dit zand moet, door er overheen te rijden en door regenwater, tussen de klinkers zakken, waardoor deze steviger vast komen te liggen en niet scheef gaan liggen. Na een paar dagen ontving de gemeente een telefoontje dat er nog steeds veel zand aan de randen van de Harpstraat lag. De gemeente heeft vervolgens een veegwagen geregeld om de restanten weg te vegen.

Fysieke beperking

Ook op weg naar de uitvoering liep de gemeente tegen een fysieke beperking aan. In het ontwerp was een rij bomen opgenomen, die de scheiding tussen het Plein 983 en de Harpstraat duidelijker zouden markeren. Bij de uitwerking van het plan bleek het niet mogelijk om deze bomen te planten, omdat er kabels en leidingen in de grond zitten. Nu wordt gekeken naar een andere oplossing in de vorm van boombakken of plantenbakken. Omdat de huidige inrichting mensen aanleiding geeft om het Plein af te snijden, worden er op korte termijn zwerfkeien neergelegd om de afscheiding te markeren.

Multifunctioneel gebruik

Het Plein en het deel van de Harpstraat grenzend aan het plein, is vormgegeven met het uitgangspunt dat de auto te gast is. Het Plein is ingericht om multifunctioneel te gebruiken, met een drempel aan de rand, zodat bijvoorbeeld de wagens voor de kermis er gemakkelijk op kunnen rijden. Dit betekent dat de voorrangssituatie voor het verkeer afkomstig uit de Harpstraat is gewijzigd. Om dit aan te geven, zijn er borden geplaatst.

Waterdoorlatend

Op het plein is water passerende bestrating aangelegd, waarop split is aangebracht om de stenen te kunnen laten zetten en de waterdoorlatendheid te kunnen borgen. Dit is noodzakelijk om geen ongelijk liggende klinkers in het plein te krijgen, waar mensen over kunnen struikelen. Dit split moest nog tussen de stenen zakken na oplevering. De laatste resten zijn nu ook weggeveegd.

Ervaringen delen

De gemeente blijft de stapsgewijze aanpak nauwgezet volgen en hoort het graag wanneer er bepaalde keuzes in gebruik minder goed blijken uit te pakken. Het is dan ook belangrijk dat deze ervaringen door de gebruikers met de gemeente worden gedeeld.