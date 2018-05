Tesla voor de kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Kinderen die op de kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis verblijven en bijvoorbeeld naar de operatiekamer moeten, kunnen daar voortaan in een flitsende Tesla naartoe rijden. Stichting Kind & Ziekenhuis heeft de auto geschonken aan het Beatrixziekenhuis.

De zesjarige Stef had de primeur. Hij mocht afgelopen dinsdag als eerste een rit maken en reed in de Tesla naar de OK. Margo Maasbommel, pedagogisch medewerker bij Rivas, vertelt: "Dat vond hij heel leuk! Een operatie of onderzoek is een spannende gebeurtenis voor veel kinderen. Als kinderen vanaf de afdeling naar de OK moeten of voor onderzoek ergens anders binnen het ziekenhuis moeten zijn, kunnen ze voortaan in de auto stappen. Dat is een geweldige afleiding. We zijn dan ook heel blij met dit cadeau van Kind & Ziekenhuis en willen hen van harte bedanken."

De stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor het welzijn van kinderen voor, tijdens en na opname in het ziekenhuis. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.kindenziekenhuis.nl.