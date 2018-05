LEERDAM • ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft woensdagavond haar kandidatenlijst bekend gemaakt. Zoals al eerder bekend is Tirtsa Kamstra (Vianen) benoemd tot lijsttrekker, op nummer twee staat Dico Baars uit Meerkerk en nummer drie is Harry Wolting uit Leerdam.

De ervaren oud-onderwijsman Jan van Beuzekom zat elf jaar in de Leerdamse raad en is het bekende gezicht op nummer vier. Gert Schut, zeer betrokken bij onder meer Voedselbank Leerdam en afdelingsvoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden, staat op nummer vijf. Maaike van Leeuwen uit Lexmond, werkzaam als toezichthouder in de kinderopvang, is een nieuw gezicht op nummer zes, evenals Roos Lombo-Visser uit Leerdam, die als secretaris van het afdelingsbestuur op nummer zeven staat. Ook ondernemer Petra Hol uit Hagestein is nieuw en staat op nummer acht.