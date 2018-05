Ingrit Verhoeff uit Groot-Ammers beklimt Mont Ventoux voor stichting ALS

GROOT-AMMERS • Junioren wielrenster Ingrit Verhoeff (17) uit Groot-Ammers beklimt op donderdag 31 mei de Mont Ventoux twee keer voor stichting ALS.

We stellen haar enkele vragen.

1 Wie is Ingrit Verhoeff?

Ingrit: "Ik ben een fanatieke wielrenner en ben dit jaar opgenomen in een opleidingsploeg Junior development team APB, opgericht door Servais Knaven: winnaar van Parijs Roubaix. Het is een ploeg waar jonge rensters zich kunnen ontwikkelen naar de top."

2 Hoe ben je erbij gekomen om aan deze actie mee te doen?

Ingrit: "Onze ploeg vindt het ook belangrijk om achter een stichting te staan. De stichting waar wij achter staan is de stichting ALS. Om ALS te ondersteunen gaan wij als ploeg op 31 mei de Mont Ventoux twee keer beklimmen.

3 Hoe ziet de actie eruit?

Ingrit: "De dag op 31 mei is georganiseerd door Stichting ALS. Er zijn die dag ontzettend veel wielrenners die zich laten sponsoren voor ALS. Ons doel als team is om minimaal 2500 euro bij te dragen."

4 Hoe bereid je je voor op deze uitdaging?

Ingrit: "We zijn in februari op trainingskamp in Mallorca geweest. Daar hebben we veel heuvels en kleine bergen beklommen. Twee weken terug zijn we ook met elkaar nog in Limburg geweest om bergopwaarts fietsen te trainen."

5 Wat wil je graag bereiken met deze uitdaging?

Ingrit: "Ik hoop zo snel mogelijk deze beklimming twee keer te kunnen doen, maar ik weet dat het belangrijk is om het in mijn eigen tempo te blijven doen. Ik hoop dat het een mooie ervaring wordt en wil me graag verder ontwikkelen zodat ik bij de Nederlandse dames wielrentop kan komen."

Doneren kan via https://www.tourduals.nl/team/team-apb.