Geen wozoco voor jongeren in nieuwbouwproject De Weide II in Meerkerk

MEERKERK • Een woonzorgcomplex voor begeleid wonen voor jongeren komt er vooralsnog niet in nieuwbouwproject De Weide II in Meerkerk. Daarvoor in de plaats komen acht vrijstaande woningen.

Tot teleurstelling van met name de ChristenUnie, zo bleek afgelopen week tijdens de informatievergadering. "We hebben de belofte van het college dat er een inspanning gedaan zou worden om zo'n instelling te realiseren. Nu lees ik dat er acht woningen komen om de grondexploitatie te maximaliseren. Dat laatste is nu juist niet ons eerste doel; wij willen deze kwetsbare jongeren helpen. Blijkbaar is geld voor u belangrijker dan het leveren van zorg."

Wethouder Maks van Middelkoop lichtte toe er een gesprek is geweest met één zorgorganisatie om dit idee te realiseren. "Zij gaven aan dat het beschikbare oppervlakte te klein was voor zo'n voorziening. Daarnaast hebben we te maken met stijgende bouwkosten en gaat de verplaatsing van het sportcomplex meer geld kosten. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze acht woningen in te plannen."

Bedden

Wethouder Arie Donker vulde hem aan: "Er is met meer dan één zorginstelling gesproken. Daaruit kwam naar voren dat de geplande locatie te ver uit de kern vandaan is. Zij willen het juist in het centrum; dat was het probleem. Ook zijn er in de regio al teveel bedden in de zorg. Nog een zorgcomplex erbij zou de spoeling alleen dunner maken."

Desondanks beloofde hij de suggestie van Matsinger - "Bouw enkele woningen voor gezinnen, waarbij er enkele geschikt zijn voor jongeren die niet zelfstandig kunnen wonen" - nog wel mee te nemen voor nader onderzoek.

Bouwtijd

De discussie ging tijdens de informatievergadering daarnaast over de verkorting van bouwtijd van tien naar vijf jaar. SGP en CDA vroegen zich af of het uitgangspunt bouwen voor eigen behoefte daardoor niet in gevaar zou komen. "Gaan we nu huizen bouwen voor buitenstaanders?", vroeg Kees Vermaat (SGP). "Niet iedereen uit onze eigen gemeente maakt op hetzelfde moment de stap om te verhuizen."

Thijmen Peter de With (VVD) was het hier niet mee eens. "Er staat gaan hek rond Zederik. Of je nu in vijf of in tien jaar woont, iedereen heeft dezelfde kansen." Dat laatste onderstreepte ook wethouder Van Middelkoop: "Het gaat bijvoorbeeld ook jongeren die uit de gemeente zijn verhuisd en weer graag terug willen komen."