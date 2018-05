Dames van alle leeftijden op Ladiesnight in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Nieuw-Lekkerland beleeft op vrijdag 1 juni een primeur; dan zal de eerste Ladiesnight plaatsvinden in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging.

Er is een zeer gevarieerd aanbod aan kramen met allerlei artikelen, demonstraties, leuke acties en een modeshow.

Al jarenlang liep Sandra Sintnicolaas met het idee rond om een ladiesnight te organiseren. "Maar hoe begin je zoiets? En met wie? De eerste persoon die in me opkwam, was Joke Kreuk."

Joke was meteen enthousiast: "Ik vind het heel leuk om zoiets voor het dorp te doen. Het is gezellig om een avondje alleen met vrouwen te hebben. Toen Sandra met het idee kwam, wist ik gelijk: 'Ik ga meehelpen!'"

Ook Melissa Engels en Ilona de Groot waren meteen enthousiast. Ilona: "Ik vind het leuk als er wat te doen is op het dorp en ik hou van organiseren. Daar word ik blij van!" De vier dames vergaderen een keer per week. Ook hebben ze bijna dagelijks contact via Whatsapp.

De voetbalvereniging was bereid om de kantine af te staan aan de ladies op de betreffende avond. Ongeveer 25 ondernemers bieden de mogelijkheid om hun producten te bekijken en eventueel te kopen of uit te proberen. Enkele voorbeelden uit het aanbod: kleding, schoenen, tasjes, beauty, alles wat betreft handen en voeten, lingerie, woonaccessoires, babyartikelen, sieraden en boeken. Verder is er de mogelijkheid om creatief bezig te zijn met handlettering, er is een modeshow, er zijn massages. Voor de inwendige mens zijn er hapjes en drankjes. Tevens is er een rad van avontuur, dat om 21.00 en om 22.00 een paar rondjes zal draaien met heel leuke prijzen.

Lekkerlands eerste ladiesnight wordt gehouden op vrijdagavond 1 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de kantine bij het voetbalveld. De toegang (over de roze loper!) is gratis. Elke bezoeker ontvangt een welkomstdrankje. Bovendien krijgen de eerste 200 bezoekers een leuke goodiebag cadeau. Alle dames van alle leeftijden zijn van harte welkom. Doordat het aanbod heel algemeen is, is de avond ook werkelijk voor iedere vrouw interessant.

De vier dames verheugen er zich enorm op. Ilona: "Iedereen in het dorp praat er al over. Ik denk dat het een heel gezellige avond wordt met veel gezellig kletsende vrouwen." Sandra: "Het is best heel spannend! De opening zal op een feestelijke manier gebeuren. Hoe? Dat blijft nog een verrassing!"

Facebookpagina: Ladies Night 1juni

Janny den Besten