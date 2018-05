Jolige wethouders nemen duurzaam, elektrisch gereedschap in gebruik

REGIO • De drie betrokken wethouders van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden hebben woensdag een aantal nieuwe, elektrische accugereedschappen in gebruik genomen. Dit deden zij door hagen te knippen in de Hagahof in Leerdam.

De duurzame gereedschappen vervangen de traditionele motorgereedschappen en zijn een verdere uitbreiding op het al aanwezige, duurzame gereedschap. Met de aankoop willen de wethouders onderstrepen dat duurzaamheid een belangrijk thema is, ook als het gaat om het onderhouden van de openbare ruimte. In de toekomst zal meer duurzaam gereedschap worden aangeschaft zodra dit mogelijk en beschikbaar is.

Overigens staat duurzaamheid al langer op de agenda als het gaat om het onderhouden van de openbare ruimte. Zo is de gemeentewerf van Leerdam gasloos en bijna zelfvoorzienend als het gaat om elektriciteit. Houtsnippers en grof snoeiafval wordt gebruikt door een biologische veehouder als strooisel voor het vee. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen is inmiddels gereduceerd tot bijna nul.