NIEUW-LEKKERLAND • In de ancht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni wordt de Nacht van Gebed gehouden in Nieuw-Lekkerland. Dit is een landelijk initiatief van Open Doors, een stichting die zich al jarenlang inzet voor vervolgde christenen.

De Nacht van Gebed in Nieuw-Lekkerland wordt gehouden in het Onderkomen aan de Lekdijk 118.

De nacht is verdeeld in blokken. Elk blok worden stukjes film vertoond en kan men daarna voor bepaalde gebedspunten bidden (hardop of zacht).

Om 20.30 uur gaat de zaal open. De opening is om 20.45 uur. Het eerste blok duurt van 21.15 tot 23.00 uur, daarin wordt gebeden voor de landen Nigeria, Centraal-Azië en Eritrea. Van 23.15 tot 01.00 uur staan in blok 2 Indonesië, India en Kameroen centraal. Van 01.15 tot 03.00 uur wordt in blok 3 gebeden voor Vietnam, Centraal Afrikaanse Republiek en voor eigen punten die ingebracht kunnen worden.

Ook is er gelegenheid om kaarten te schrijven. Voor verdere info: Anneke Vonk via 0184-686518, ann.vonk@telfort.nl of www.opendoors.nl.