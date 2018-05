Gratis kennismaken met sporten in de Dompelaar

Foto van de proefles duiken van vorig jaar. Toen is de Open Sportlaan Middag voor het eerst georganiseerd.

GROOT-AMMERS • Vrienden van de Dompelaar in Groot-Ammers organiseert samen met Optisport een Sportlaan Open Middag op zaterdag 26 mei.

Dit wordt gedaan om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met diverse sporten, zoals snorkelen, duiken, aquasporten, zwemestafette en bootcamp. De entree is gratis.

SaVesport verzorgt de bootcamp. Bij Zwemvereniging SVO kun je meedoen met een zwemestafette en spelletjes. Optisport geeft gratis aquasportlessen en snorkelen. Gewapend met duikbril, zwemvliezen en een snorkel gaan de deelnemers aan de slag. Als klap op de vuurpijl kan men ook een proefles duiken. Deze introductieduik met duikuitrusting en persoonlijke begeleiding is niet helemaal gratis. Hiervoor betaalt men 7,50 euro en heb je onder de 18 jaar een handtekening van je ouder of voogd nodig. Daarnaast kan men bij de buren van het zwembad, tennisvereniging TC '73 kennismaken met tennis. De deuren staan open van 12.00 tot 17.00 uur. Ook de catering is voor deze middag uitgebreid met een lichte lunch. Meer info en programma op: www.facebook.com/vriendenvandedompelaar