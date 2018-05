Nog kramen beschikbaar voor Waerds Weekend

GOUDRIAAN • Bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan wordt van donderdag 12 tot en met zaterdag 13 juli het Waerds Weekend gehouden.

Organisatie is in handen van Jaap van Voorthuijsen en Joël Bikker van B&F Events uit Groot-Ammers. Ze zijn trots op de waard en hebben het idee uitgewerkt om de regio Alblasserwaard eens goed op de kaart te zetten.

"We willen laten zien hoe mooi onze waard is met zijn natuur en gebruiken", melden de organisatoren. Het Waerds Weekend moet een beleving worden voor het hele gezin. Jong en oud kunnen zich vermaken. Er zullen, verdeeld over het terrein, shows te vinden zijn die rekening houden met de allerkleinste, maar ook met de alleroudste. Op de plas is ook van alles te beleven, zoals een watershow.

Inmiddels zijn er 65 kramen ingevuld door standhouders, bedrijven en verenigingen uit de regio. "Maar er kunnen er nog wel een paar bij", meldt Jaap van Voorthuijsen. "Er is genoeg ruimte rondom het water." Het aanbod van de markt rondom het water wordt zeer divers. Om er enkele te noemen: woninginrichting, streekproducten en etenswaar en er zijn allerlei workshops.

Belangstellenden voor een kraam of grondplaats kunnen zich melden via jaap@benfevents.nl of 06-13628102.