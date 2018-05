Molenwaard houdt open dag op begraafplaats Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Met een open dag op de begraafplaats in Groot-Ammers doet de gemeente Molenwaard op zaterdag 26 mei mee aan de landelijke Week van de Begraafplaats.

Het thema is 'Tussen Kunst en Kist'. Een schilder die tijdens de open dag een kist komt beschilderen geeft hieraan in Groot-Ammers invulling. "Ook is er een workshop om een herdenkingsbord te maken", vult Caroline van der Wulp, medewerkster begraafplaatsadministratie bij de gemeente Molenwaard aan. "Op een schildersdoek worden daarop herinneringen aan een dierbare aangebracht."

Het is de derde keer dat de gemeente een dergelijke open dag houdt. De eerste was in Nieuw-Lekkerland, de tweede in Bleskensgraaf. "Het is een kwestie van de lange adem om hier aandacht voor te vragen. We merken het dat in deze streek een lastig onderwerp is om over te praten."

"En dat terwijl het van groot belang is om hier voor jezelf over na te denken of er met bijvoorbeeld je ouders het gesprek over aan te gaan. Bij een overlijden zit je in een achtbaan van emoties en is het prettig als veel zaken al geregeld zijn. Dat kan uiteenlopen van de keuze tussen begraven en cremeren tot weten waar belangrijke papieren liggen als verzekeringspolissen, bankgegevens en het testament."

Bewustwording

Daarom staat de open dag ook in het teken van bewustwording. Medewerkers van de gemeente gaan in op alle vragen die kunnen leven rondom begraven. " Denk aan het verschil tussen een eigen graf en algemeen graf en wat de regels zijn rond ruimen. Het is goed om daarvan op de hoogte te zijn, zodat je als het nodig is de juiste keuze kunt maken."

Ook wordt getoond wat er achter de schermen gebeurt om een begrafenis mogelijk te maken. Daarnaast zijn een uitvaartondernemer (Plattel & Van Gils Uitvaartzorg uit Groot-Ammers) en een steenhouwerij (Skledar & Brandwijk uit Meerkerk) aanwezig. "Ook zij geven informatie over de mogelijkheden rond onder meer de persoonlijke invulling van een uitvaart."

Last but not least: Wim Meerkerk, werkzaam bij Molenwaard, geeft een rondleiding over de laatste rustplaats en vertelt daarbij allerlei wetenswaardigheden. "Zo heeft Groot-Ammers als enige een graftrommel, een met een glasplaat afgesloten trommel die als grafgift op een graf wordt geplaatst."