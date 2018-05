Medewerkers ontvangen geschenk tijdens Dag van de Rivas-medewerker

REGIO • Rivas is trots op haar medewerkers, die dagelijks de beste zorg leveren; veilig en mensgericht. De medewerkers, specialisten, vrijwilligers en uitzendkrachten van Rivas Zorggroep werden zaterdag 12 mei in het zonnetje gezet. Vanwege de Dag van de Rivas-medewerker ontvingen zij een leuk geschenk.

Landelijk is 12 mei de Dag van de Verpleging. Dit is de geboortedag van verpleegkundige Florence Nightingale, die op 12 mei 1820 in Londen ter wereld kwam. Rivas heeft deze dag omgedoopt tot Dag van de Rivas-medewerker. Om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet, werden zij deze dag extra in het zonnetje gezet. Op alle locaties ontvingen de medewerkers, specialisten, vrijwilligers en uitzendkrachten een leuk geschenk.